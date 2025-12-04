Стартовал экспериментальный проект по бесплатному проживанию и предоставлению бесплатного жилья в Днепропетровской области для ВПЛ, принадлежащих одной категории, пишет Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
В ведомстве отметили, что новая услуга ориентирована на людей, которые после длительного медсестринского ухода все еще нуждаются в поддержке в повседневной жизни. Для них предусмотрено бесплатное проживание в специально обустроенных помещениях сроком до 12 месяцев — за счет государственного бюджета.
В рамках программы люди смогут получить:
- бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области со всеми необходимыми удобствами;
- возможность самостоятельно готовить еду;
- помощь в организации быта и ведении домашнего хозяйства;
- содействие в развитии и восстановлении социальных навыков;
- поддержку в преодолении сложных жизненных обстоятельств;
- привлечение специалистов или соответствующих служб независимо от формы собственности, если возникнет такая потребность.
Кто может оказывать услугу
Проживание для маломобильных внутренне перемещенных лиц обеспечивают физические и юридические предоставлятели социальных услуг, которые:
- включены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг;
- отвечают критериям, определенным Кабинетом Министров;
- имеют в собственности или арендуют помещение, пригодное для предоставления такой услуги.
В министерстве подчеркивают, что эта инициатива направлена не только на временное размещение маломобильных людей, потерявших жилье из-за войны – главная цель проекта заключается в восстановлении их самостоятельности, ощущение стабильности и личной безопасности.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: кто из переселенцев может обратиться за помощью.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепре: насколько критична ситуация.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: что делать, если выплаты перестали поступать.