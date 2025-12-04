Предусмотрено предоставление бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области на срок до 12 месяцев.

Стартовал экспериментальный проект по бесплатному проживанию и предоставлению бесплатного жилья в Днепропетровской области для ВПЛ, принадлежащих одной категории, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

В ведомстве отметили, что новая услуга ориентирована на людей, которые после длительного медсестринского ухода все еще нуждаются в поддержке в повседневной жизни. Для них предусмотрено бесплатное проживание в специально обустроенных помещениях сроком до 12 месяцев — за счет государственного бюджета.

В рамках программы люди смогут получить:

бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области со всеми необходимыми удобствами;

возможность самостоятельно готовить еду;

помощь в организации быта и ведении домашнего хозяйства;

содействие в развитии и восстановлении социальных навыков;

поддержку в преодолении сложных жизненных обстоятельств;

привлечение специалистов или соответствующих служб независимо от формы собственности, если возникнет такая потребность.

Кто может оказывать услугу

Проживание для маломобильных внутренне перемещенных лиц обеспечивают физические и юридические предоставлятели социальных услуг, которые:

включены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг;

отвечают критериям, определенным Кабинетом Министров;

имеют в собственности или арендуют помещение, пригодное для предоставления такой услуги.

В министерстве подчеркивают, что эта инициатива направлена ​​не только на временное размещение маломобильных людей, потерявших жилье из-за войны – главная цель проекта заключается в восстановлении их самостоятельности, ощущение стабильности и личной безопасности.

