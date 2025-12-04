В Черновцах ограничение движения транспорта на нескольких улицах в декабре и начале 2026 года создает временные неудобства для водителей, сообщает Politeka.

Информацию об этом дает городской совет Черновцов.

Движение будет ограничено на Энтузиастов, Михаила Драгоманова и Владимира Великого. Причина – работы на сетях водоснабжения и капитальный ремонт дорожного покрытия.

На улице Энтузиастов, в районе дома №3, частичное ограничение будет действовать с 3 по 30 декабря. Здесь будут подключать здания к водоснабжению.

Улица Михаила Драгоманова (возле дома №7) будет полностью перекрыта с 5 января по 27 февраля 2026 года. На этом участке будут строить водопроводную камеру.

На Владимира Великого, на перекрестке с Главной, полное ограничение движения введено с 4 по 11 декабря. Здесь будет проведен капитальный ремонт дорожного полотна.

Водителям советуют планировать маршруты заранее, учитывать возможные пробки и изменение графика движения. Альтернативные дороги позволят избежать серьезных задержек. Таким образом, ограничение движения транспорта в Черновцах требует внимательности, но правильно спланированные маршруты помогут безопасно добраться до пункта назначения.

Кроме того, в Черновцах с 24 ноября по 15 декабря полностью перекрыли движение частного транспорта на улице Ореховской. Речь идет о перекрытии участка от улицы Вашковской до улицы Селезенко. В то же время, ограничения не коснутся общественного транспорта, который продолжит двигаться в обычном режиме.

Временное перекрытие необходимо из-за сложного технологического процесса строительно-монтажных работ, проводимых на этом участке.

