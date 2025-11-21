Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области остается ключевым элементом поддержки.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области продолжает поступать переселенцам и местным жителям в рамках программы Mercy Corps, которая поддерживает людей, чья жизнь изменили боевые действия, сообщает Politeka.

Проект охватывает семьи, агропроизводителей и домохозяйства, потерявшие ресурсы или возможность работы. В рамках инициативы предоставляются денежные гранты, продуктовые наборы, средства гигиены и бытовые пакеты. Отдельным направлением остается помощь агросектора – от консультаций до необходимого оборудования.

В регионе программа реализуется фондом «Поддержка Агро». Команда сотрудничает с общинами, предпринимателями и небольшими хозяйствами, сосредотачиваясь на тех, кто больше всего пострадал от потери доходов. Предпочтительны переселенцы, женщины-фермерки и владельцы мелких предприятий, которым важно возобновить работу после разрушений.

Предоставление ресурсов позволяет участникам закупить технику, восстановить участки или стабилизировать производственные процессы. Это способствует укреплению экономики области и возвращению людей в самостоятельность.

Несмотря на временную паузу при приеме заявок по нескольким направлениям, программа продолжает работать с другими категориями, расширяя возможности для желающих приобщиться.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области остается ключевым элементом поддержки, помогая семьям и фермерам двигаться к стабильности и планировать дальнейшие шаги.

Кроме того, в Черниговской области у людей также есть возможность получить денежную помощь.

Право на такую ​​выплату имеют украинцы, у которых среднемесячный совокупный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.

