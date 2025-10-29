Місцеві мешканці схвильовані темою ймовірного дефіциту продуктів в Чернігівській області, тому розповідаємо, які тенденції вже видно на ринку.

У 2025 році Чернігівська область зіштовхнулася із дефіцитом продуктів, зокрема меду, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів в Чернігівській області відбувся через різке скорочення пропозиції меду і відразу відбився на вартості цього натурального товару. Аналітики кажуть, що вона зросла майже на 50% у порівнянні з минулим роком.

Основна причина такого дефіциту продуктів у Чернігівській області полягає у зменшенні врожайності меду. Пасічники відзначають, що цьогоріч обсяг виробництва може бути на третину меншим ніж у 2024 році.

Як розповідає Сергій Шаронін, засновник «Пасіка 21», вплинули весняні заморозки, тривалі дощі, випадки отруєння бджіл, складна зимівля та несприятливі умови для цвітіння медоносних рослин.

Перший медозбір виявився невдалим, і це відразу позначилося на цінниках. На ринку з липня 2025 року акацієвий мед коштував 200–250 гривень за літр, тоді як у 2021 році його можна було придбати всього за 80–100.

У великих торгових мережах цінники виглядають таким чином: найдешевші пропозиції стартують від 34 грн за 100 г у «Сільпо», від 36 грн за 125 г у Varus та від 61 грн за банку 250 г у «АТБ».

У той же час, в «Метро» продають продукцію з різнотрав’я на 300 г за 85. Прямі покупки у пасічників або на ринках коштують значно дорожче. Акацієвий мед залишається найдорожчим і пропонується від 500 до 650 грн за літр, гречаний - від 250 до 320 гривень.

Через подорожчання натурального меду, ростуть ціни і на товари з його вмістом. Експерти прогнозують, що таке підвищення триватиме щонайменше до наступного сезону збору меду.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області: які подробиці варто знати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому щомісяця виплачуватимуть додаткові кошти.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: кому обіцяють від 25 тисяч зарплати.