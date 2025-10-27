Рекомендуємо заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 30 по 31 жовтня в Чернігівській області.

Діятиме плановий графік відключення світла з 30 по 31 жовтня у частині населених пунктів в Чернігівській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Остерської громади.

У зв’язку із проведенням робіт та виконанням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 30 по 31 жовтня в Чернігівській області.

Обмеження введуть 30 жовтня 2025 року у місті ОСТЕР. Час обмеження: з 09:00 до 17:00. Можливі перерви в електропостачанні за адресами:

Воскресенська 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А, 4, 6, 8;

Миру 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;

Незалежності 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 5, 6, 7, 8, 9.

Через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі Можливі перерви в електропостачанні також 31 числа у населеному пункті КРЕХАЇВ з 09:00 до 17:00 за адресами:

1 Травня 1;

Березнева 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8;

Богданенка 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

Гайова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 4, 5, 6, 7, 9;

Глинище 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 4Б, 6, 8, 9;

Деснянська 1, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 55, 57, 59, 6, 63, 65, 67, 69, 69А, 7, 8, 9;

Європейська 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 45В, 46, 47А, 48, 49, 5, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72А, 74, 76, 77, 8, 86А, 9, 96, 96А;

Київська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;

Лесі Українки 1, 10, 101, 101В, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 106Б, 107, 108, 108А, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126А, 127, 128, 128Б, 129, 13, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 136А, 137, 138, 138Б, 139, 139А, 14, 140, 141, 141А, 142, 144, 145, 147, 15, 16А, 17, 18, 19, 19А, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 50А, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 59Б, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69Б, 69В, 7, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78Б, 79, 8, 80, 81, 82А, 82Б, 83, 84, 85, 86А, 89, 8А, 9, 90, 90Б, 90Г, 90Е, 91, 93, 94, 95, 96, 96А, 97, 98, 98А, 9А;

Лиса Гора 1, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 1А, 2, 6, 7, 7А, 8, 9;

Лисинівська 1, 11, 11А, 12, 13, 14, 15А, 16, 16А, 17, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 29, 29А, 31, 31А, 4, 4А, 5, 6, 8, 9;

Лісова 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 27, 2А, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Літочки 1, 3;

Лугова 1, 10, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 12Б, 12В, 13, 13А, 14, 141В, 15, 16, 16Б, 17, 18, 18В, 2, 20, 21, 22, 22А, 25, 26, 27, 28, 28В, 3, 30, 30А, 4, 4А, 5, 6, 6В, 7, 72, 73А, 76, 76А, 8, 81, 82, 85, 8А, 8Б, 9;

Молодіжна 24, 28, 30, 31, 35, 6;

Москаленко 1, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 52, 54, 6, 7;

Набережна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 24, 24А, 26, 28, 28Б, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Наталії Земної 1, 10, 10Г, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 14А, 14Б, 14В, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 29А, 3, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 4, 41, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 5А, 5Б, 6, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9, 9А;

Незалежності 10, 23, 37, 68, 69;

Озерна 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 19Б, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26А, 27, 27Б, 28, 29, 3, 30, 37, 4, 41А, 42Б, 42В, 43, 45, 5, 50, 53, 54, 55, 6, 7, 75, 8;

Партизанська 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 29В, 3, 30, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 52А, 52Г, 6, 7, 9;

Рожок 1, 10, 12, 1В, 2, 2К, 3, 4, 4А, 6, 8;

Садова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8;

Свято-Троїцька 1, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 16А, 18, 2, 20, 22, 22А, 3, 3А, 3Б, 3Г, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Г;

Солов'їна 14Б;

Шевченка 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 8.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Де шукати графіки

На сайті: Перейдіть за посиланням на розділ "Відключення" та обмеріть свій населений пункт та адресу.

У чат-боті Viber: Знайдіть чат-бот компанії, зареєструйтеся та введіть особовий рахунок, щоб побачити свій графік.

У чат-боті Telegram: Завантажте чат-бот за посиланням.

На сайтах своїх громад у розділах "Оголошення" чи "Новини".

