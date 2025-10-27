Рекомендуем заранее подготовиться к графику отключения света с 30 по 31 октября в Черниговской области.

Планируется график отключения света с 30 по 31 октября в части населенных пунктов в Черниговской области, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе Остерской общины.

В связи с проведением работ и выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 30 по 31 октября в Черниговской области.

Ограничения будут введены 30 октября 2025 года в городе ОСТЕР. Время ограничения: с 09:00 до 17:00. Возможны перерывы в электроснабжении по адресам:

Воскресенская 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А, 4, 6, 8;

Миру 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;

Независимости 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 5, 6, 7, 8, 9.

Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи Возможны перерывы в электроснабжении также 31 числа в населенном пункте КРЕХАЕВ с 09:00 до 17:00 по адресу:

1 Травня 1;

Березнева 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8;

Богданенка 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

Гайова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 4, 5, 6, 7, 9;

Глыныще 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 4Б, 6, 8, 9;

Деснянська 1, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 55, 57, 59, 6, 63, 65, 67, 69, 69А, 7, 8, 9;

Європейська 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 45В, 46, 47А, 48, 49, 5, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72А, 74, 76, 77, 8, 86А, 9, 96, 96А;

Киевська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;

Леси Украинки 1, 10, 101, 101В, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 106Б, 107, 108, 108А, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126А, 127, 128, 128Б, 129, 13, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 136А, 137, 138, 138Б, 139, 139А, 14, 140, 141, 141А, 142, 144, 145, 147, 15, 16А, 17, 18, 19, 19А, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 50А, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 59Б, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69Б, 69В, 7, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78Б, 79, 8, 80, 81, 82А, 82Б, 83, 84, 85, 86А, 89, 8А, 9, 90, 90Б, 90Г, 90Е, 91, 93, 94, 95, 96, 96А, 97, 98, 98А, 9А;

Лыса Гора 1, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 1А, 2, 6, 7, 7А, 8, 9;

Лысынивська 1, 11, 11А, 12, 13, 14, 15А, 16, 16А, 17, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 29, 29А, 31, 31А, 4, 4А, 5, 6, 8, 9;

Лисова 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 27, 2А, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Литочкы 1, 3;

Лугова 1, 10, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 12Б, 12В, 13, 13А, 14, 141В, 15, 16, 16Б, 17, 18, 18В, 2, 20, 21, 22, 22А, 25, 26, 27, 28, 28В, 3, 30, 30А, 4, 4А, 5, 6, 6В, 7, 72, 73А, 76, 76А, 8, 81, 82, 85, 8А, 8Б, 9;

Молодижна 24, 28, 30, 31, 35, 6;

Москаленко 1, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 52, 54, 6, 7;

Набережна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 24, 24А, 26, 28, 28Б, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Наталии Земнои 1, 10, 10Г, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 14А, 14Б, 14В, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 29А, 3, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 4, 41, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 5А, 5Б, 6, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9, 9А;

Незалежности 10, 23, 37, 68, 69;

Озерна 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 19Б, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26А, 27, 27Б, 28, 29, 3, 30, 37, 4, 41А, 42Б, 42В, 43, 45, 5, 50, 53, 54, 55, 6, 7, 75, 8;

Партызанська 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 29В, 3, 30, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 52А, 52Г, 6, 7, 9;

Рожок 1, 10, 12, 1В, 2, 2К, 3, 4, 4А, 6, 8;

Садова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8;

Свято-Троицька 1, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 16А, 18, 2, 20, 22, 22А, 3, 3А, 3Б, 3Г, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Г;

Соловина 14Б;

Шевченка 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 8.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Где искать графики

На сайте: Перейдите по ссылке на раздел "Отключение" и обмерьте свой населенный пункт и адрес.

В чат-боте Viber: Найдите чат-бот компании, зарегистрируйтесь и введите лицевой счет, чтобы увидеть свой график.

В чат-боте Telegram: Загрузите чат-бот по ссылке.

На сайтах своих общин в разделах "Объявления" или "Новости".

