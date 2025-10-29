В 2025 году Черниговская область столкнулась с дефицитом продуктов , в частности меда, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Черниговской области произошел из-за резкого сокращения предложения меда и сразу отразился на стоимости этого натурального товара. Аналитики говорят, что она выросла почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

Основная причина такого дефицита в Черниговской области заключается в уменьшении урожайности меда. Пчеловоды отмечают, что в этом году объем производства может быть на треть меньше чем в 2024 году.

Как рассказывает Сергей Шаронин, основатель «Пасека 21», повлияли весенние заморозки, длительные дожди, случаи отравления пчел, сложная зимовка и неблагоприятные условия для цветения медоносных растений.

Первый медосбор оказался неудачным, и это сразу сказалось на ценниках. На рынке с июля 2025 акациевый мед стоил 200-250 гривен за литр, тогда как в 2021 году его можно было приобрести всего за 80-100.

В крупных торговых сетях ценники выглядят следующим образом: самые дешевые предложения стартуют от 34 грн за 100 г у «Сильпо», от 36 грн за 125 г у Varus и от 61 грн за банк 250 г у «АТБ».

В то же время, в «Метро» продают продукцию из разнотравья на 300 г за 85. Прямые покупки у пчеловодов или на рынках стоят значительно дороже. Акациевый мед остается самым дорогим и предлагается от 500 до 650 грн за литр, гречишный – от 250 до 320 гривен.

Из-за подорожания натурального меда растут цены и на товары с его содержанием. Эксперты прогнозируют, что такое повышение будет продолжаться, по меньшей мере, до следующего сезона сбора меда.

