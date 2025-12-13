Дефіцит продуктів у Київській області спонукає мережі зміцнювати співпрацю з національними виробниками.

Дефіцит продуктів у Київській області цього тижня спричинив черговий стрибок гуртових цін на популярні овочі, зазначають учасники ринку, повідомляє Politeka.

Аналітики повідомляють, що скорочення пропозиції разом із підвищеним попитом підштовхнули вартість салатних культур. Найпомітніше змінилися розцінки на огірки, які додали близько 10% у порівнянні з попереднім періодом. Нині їх реалізують у межах 85–110 гривень за кілограм.

Фахівці пов’язують зростання з завершенням основного етапу тепличного виробництва. Залишки врожаю не покривають потреби внутрішнього ринку, тому продавці коригують умови продажу.

Українські овочі залишаються затребуваними завдяки смаковим характеристикам та якісному вигляду. Саме дефіцит продуктів у Київській області спонукає мережі зміцнювати співпрацю з національними виробниками, навіть попри вищу собівартість окремих партій.

Рітейл відзначає стабільний інтерес покупців, що дозволяє агропідприємствам поступово оновлювати цінові підходи. Водночас експерти звертають увагу: нинішні тепличні огірки залишаються приблизно на 10% дешевшими, ніж у цей самий період торік, що підтримує споживчий інтерес.

Крім того, у Київській області також дорожчають продукти.

Найбільше зростання відчувається у свіжих овочів та крупах, тоді як молочні вироби демонструють різноспрямовану динаміку розцінок.

Серед круп найбільше подорожчало пшоно. Середня ціна за кілограм у листопаді становила 30,40 гривні. У різних мережах вона коливалася: Auchan — 29,50 грн, Megamarket — 32,20, Metro — 29,50. Порівняно з початком місяця ціни піднялися на 2,63 гривні.

