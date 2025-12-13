Держава з 2026 року забезпечуватиме переселенців безкоштовним житло для ВПО у Харківській області, проте дім надаватиметься лише у селах, пише Politeka.net.

Йлеться в повідомленні прес-служби Верховної Ради.

Парламент підтримав поправку до проєкту державного бюджету на 2026 рік, якою передбачено збільшення фінансування програм для внутрішньо переміщених осіб на 1,5 мільярда гривень. З цієї суми 500 мільйонів планують спрямувати саме на придбання житла для ВПО у сільській місцевості. Перші виплати за програмою заплановані вже на наступний рік.

Народний депутат Максим Ткаченко, член Комітету з прав людини та керівник робочої групи ТСК з питань житла для ВПО, пояснив, що кошти підуть насамперед на компенсацію за зруйноване житло для учасників бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

Він підкреслив, що така підтримка особливо важлива для жителів міст, які фактично стерті з карти — Бахмута, Соледара, Сіверськодонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська та інших населених пунктів, де повернення додому наразі неможливе.

За словами Ткаченка, програма орієнтована на забезпечення готовим безкоштовним житлом для ВПО у Харківській області, де вартість житла коливається у межах від 120 до 300 тисяч гривень. Такий підхід дозволить охопити більшу кількість сімей та зробити використання бюджету максимально ефективним.

Експерти зазначають, що розвиток «сільського» формату підтримки переселенців не лише знизить тиск на міську інфраструктуру, а й сприятиме пожвавленню економічної активності в селах. Це рішення може не тільки допомогти тисячам переселенців отримати власний дім, але й стимулювати відновлення громад поза великими містами.

