Щодня українці можуть одержати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтаві у вигляді кількох послуг.

Гуманітарну підтримку для пенсіонерів у Полтаві надає благодійний фонд «Карітас Полтава», який пропонує безкоштовні послуги людям літнього віку, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

За підтримки Карітас Люксембург та Карітас Австрія фонд відкрив соціально-реабілітаційний центр, що працює для людей старших 60 років, у тому числі внутрішньо переміщених осіб. У спеціально облаштованому просторі відвідувачі можуть безкоштовно скористатися широким набором медичних, соціальних та психологічних послуг.

Медичні та реабілітаційні послуги

У центрі доступний первинний медичний моніторинг, який включає:

вимірювання артеріального тиску;

перевірку рівня глюкози у крові;

оцінку сатурації;

можливість пройти кардіограму.

Також відвідувачам пропонують фізіотерапевтичні процедури:

магнітотерапію, УВЧ, пресотерапію та сеанси у соляній кімнаті.

Також фахівці центру приділяють значну увагу підтримці рухливості людей похилого віку. Для цього організована лікувальна гімнастика, що допомагає уповільнити вікові зміни й зміцнити загальний стан здоров’я.

У закладі проводять групові психологічні тренінги та індивідуальні консультації, які допомагають подолати стрес, самотність та емоційне виснаження.

Творчість, дозвілля та соціалізація

Для бенефіціарів працює низка творчих та соціальних гуртків:

арттерапія (глина, малювання, розпис), читацький клуб, кіноклуб, музичний гурток, танці, в’язання, вишивання, кулінарні заняття.

Організоване й групове дозвілля, що сприяє спілкуванню та формуванню дружньої спільноти.

Гуманітарна підтримка

Щодня у центрі відвідувачам надають гарячі обіди, що є важливою частиною турботи про людей старшого віку.

Адреса та графік роботи

Соціально-реабілітаційний центр працює за адресою:

м. Полтава, вул. Семена Антонця, 24. Відвідати заклад можна у будні дні з 9:00 до 17:00.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: де можна мати від 12 тисяч зарплати на місяць.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що відомо про нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: чого очікувати переселенцям в грудні.