Обмеження руху транспорту в Дніпропетровській області ввели у зв’язку з ремонтними роботами на важливій ділянці дороги, повідомляє Politeka.

Як проінформували в пресслужбі патрульної поліції Кривого Рогу, водії в місті повинні врахувати, що з 10 по 17 грудня діють тимчасові обмеження руху транспорту на Нікопольському шосе.

Місцева поліція попереджає про необхідність планувати маршрути заздалегідь, аби уникнути заторів і незручностей.

Так, з 17:00 10 грудня розпочалося перше часткове перекриття на відрізку Нікопольського шосе від проспекту Металургів до вулиці Дениса Комара.

Обмеження руху траснпорту в Дніпропетровській області пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт і триватимуть до 17 грудня включно. Саме на цей період водіям слід бути готовими до пошуку альтернативних маршрутів.

У повідомленні йдеться, що спершу перекриття діє з боку Кропивницького у напрямку Дніпра. З огляду на ситуацію, патрульна поліція Кривого Рогу радить водіям планувати обʼїзні маршрути та враховувати можливі затори на Нікопольському шосе.

Також нагадаємо, що на період з 8 по 11 грудня у Дніпропетровській області тимчасово змінювався розклад деяких приміських поїздів. Зокрема, №6277 «Лозова – Дніпро» відправлявся о 07:20 і прибував на кінцеву станцію о 09:49.

Однак, ремонтні роботи вже завершились, тому потяг знову курсує за звичним графіком. Тож тепер відправлення відбувається о 07:36, а до кінцевої поїзд прибуває о 09:58. Пасажирам радять враховувати зміни при плануванні своїх поїздок регіоном.

