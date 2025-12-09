Мешканці Дніпра мають бути готовими до ймовірного підвищення тарифів на комунальні послуги, тож розповідаємо деталі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі означатиме більші витрати для місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт рішення опублікувала Дніпровська міська рада. Документ ще перебуває на розгляді, проте він вже говорить про підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі стосується споживачів, підключених до Придніпровської теплової електростанції. Згідно з проєктом, у новому опалювальному сезоні 2025–2026 років для населення вартість теплової енергії складе 1362,37 грн за 1 Гкал із ПДВ.

Для бюджетних установ ціну визначено на рівні 1365,62, а для інших категорій споживачів 1363,69. У документі окремо прописано вартість транспортування теплової енергії.

Для домогосподарств вона складе 204,12 гривень за 1 Гкал, для бюджетних організацій 206,66, а для решти споживачів 205,15. Постачання теплової енергії обійдеться всім категоріям однаково у 37,68 за 1 Гкал.

Проєкт передбачає зміну цін для акціонерного товариства "ДТЕК Дніпроенерго", яке обслуговує відокремлений підрозділ Придніпровська ТЕС.

Сам документ ще не підписаний міським головою, а остаточне рішення буде ухвалене лише після завершення всіх процедур. Водночас у міськраді наголошують, що розцінки формуються на основі витрат на виробництво, транспортування та постачання тепла і регулюються чинним законодавством.

Таким чином, нові цифри у платіжках стануть реальністю лише після офіційного затвердження рішення. Якщо це відбудеться, то нова вартість діятиме впродовж усього опалювального сезону 2025–2026 років.

