Для міцевих мешканців у Полтавській області готують нове підвищення тарифів на опалення, тому розповідаємо про це деталі.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області стане відчутним для більшості сімей і значно вплине на їхні щомісячні витрати, повідомляє Politeka.

Місцеві енергопостачальні підприємства пояснюють, що зміни обумовлені подорожчанням енергоресурсів та необхідністю економічно обґрунтованого формування розцінок.

За інформацією на сайті ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго», нові ціни набудуть чинності з 1 жовтня 2025 року. Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області охоплює виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для різних категорій споживачів.

Попередні розцінки були затверджені ще у серпні 2024 року та включали витрати на гаряче водопостачання, але не повністю відшкодовували ремонт та обслуговування теплопунктів. Відшкодування становило лише 76%, що змусило переглянути вартість ЖКП.

Розрахунки підприємства показали суттєве зростання цін на паливно-енергетичні ресурси. Природний газ для населення коштує близько 6183 гривні за тисячу кубометрів, а для бюджетних установ і інших споживачів - понад 13 тисяч.

До цього додаються витрати на транспортування і розподіл газу, що збільшує собівартість теплової енергії. Середня вартість кіловат-години електроенергії за останні пів року перевищила 8 грн, що на 192% більше для населення порівняно з попередніми розцінками і на 25% більше для бюджетних установ.

Крім того, зростання цін на водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині також впливає на кінцеву вартість тепла.

Таким чином, підвищення тарифів на опалення в Полтавській області стало неминучим кроком для забезпечення економічної стабільності підприємств.

