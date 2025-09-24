Для местных жителей Полтавской области готовят новое повышение тарифов на отопление, поэтому рассказываем об этом детали.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области станет ощутимым для большинства семей и повлияет на их ежемесячные расходы, сообщает Politeka.

Местные энергоснабжающие предприятия объясняют, что изменения обусловлены удорожанием энергоресурсов и необходимостью экономически обоснованного формирования расценок.

По информации на сайте ОКППГ «Лубнитеплоэнерго», новые цены вступят в силу с 1 октября 2025 года. Повышение тарифов на отопление в Полтавской области охватывает производство, транспортировку и поставку тепловой энергии для разных категорий потребителей.

Предыдущие цены были утверждены еще в августе 2024 года и включали расходы на горячее водоснабжение, но не полностью возмещали ремонт и обслуживание теплопунктов. Возмещение составило всего 76%, что заставило пересмотреть стоимость ЖКУ.

Расчеты предприятия показали существенный рост цен на топливно-энергетические ресурсы. Природный газ для населения стоит около 6183 гривны за тысячу кубометров, а для бюджетных учреждений и других потребителей – более 13 тысяч.

К этому прилагаются затраты на транспортировку и распределение газа, что увеличивает себестоимость тепловой энергии. Средняя стоимость киловатт-часа электроэнергии за последние полгода превысила 8 грн, что на 192% больше для населения по сравнению с предыдущими расценками и на 25% больше для бюджетных учреждений.

Кроме того, рост цен на водоснабжение и водоотвод в Лубнах и Пирятине также оказывает влияние на конечную стоимость тепла.

Таким образом повышение тарифов на отопление в Полтавской области стало неизбежным шагом для обеспечения экономической стабильности предприятий.

