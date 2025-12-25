Графіки відключень світла на 26 грудня у Чернігівській області охоплює одразу кілька населених пунктів регіону.

Графіки відключення світла в Чернігівській області на 26 грудня введено у кількох населених пунктах через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

Графік відключень світла на 26 грудня у Чернігівській області охоплює одразу кілька населених пунктів регіону. Через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі з 8 до 17 години електрики не буде в таких населених пунктах:

Бужанка вулиці:

Берегова 1, 10, 105, 12, 13, 14А, 15, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 9.

Центральна 13А, 2, 31, 4.

Мельниківка, 2.

Вишеньки вулиці:

Берегова;

Зелена 10, 105, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, с.

Кам’янка 10, 105, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 6, 7, 9;

Колесникова 5;

Лагошного 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Любичівка 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

Мельникова 1;

Молодіжна 1, 2;

Романівка 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 22А, 23, 4, 8, 9;

Садова 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9;

Супруна 1, 10, 12, 13, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Центральна 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 62Б, 63, 63А, 64, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 7А, 7Б, 8, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95;

Ярова 23, 4;

провулок Зелений 1, 2, 3, 4, 5, 6;

провулок Колесників 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

провулок Мозгового 2, 4;

провулок Центральний 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Вільне вулиця Центральна 31/1.

Городище вулиці:

Безіменна 5, 6;

Берегова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 25, 27, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Гордіівка 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 3, 5, 7, 8, 9;

Грабська 3;

Деснянська 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 6, 7, 8, 9,

Космонавтів 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 2, 3, 7, 8;

Лугова 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Микитенка 10, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 38, 4, 41, 43, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 9;

Молодіжна 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Набережна 10, 15, 17, 4;

Піщана 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

Річкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 24, 26, 4, 7, 8;

Центральна 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38, 4, 40, 5, 6, 8, 9;

Чкалова 6;

Шевченка 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Оболоння вулиці:

Деснянська 100, 102, 106, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 34, 58, 61, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 97, 99;

Захисників України 1, 2, 3, 5, 6, 8;

Калинова 1, 3, 8;

Козацька 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 3, 5, 6, 7, 8;

Лугова 6;

Миру 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 4, 5, 6, 7А, 9;

Молодіжна 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9;

Набережна 1, 10, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;

Пр. Гагаріна 11, 3, 6;

Пр. Ковпака 2, 4, 9;

Садова 1, 12, 5, 8, 9;

Центральна 133, 137, 139, 141, 143, 145, 149, 151, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90;

Шевченка 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

Виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі заплановане у місті Остер - відключення діятимуть з 9 до 15 години за такими адресами:

Гоголя 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Коцюбинського М. 19;

Низова 1, 3, 3А, 5.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

