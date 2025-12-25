Графики отключений света на 26 декабря в Черниговской области охватывают сразу несколько населенных пунктов региона.

Графики отключения света в Черниговской области на 26 декабря введены в нескольких населенных пунктах из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".

График отключения света на 26 декабря в Черниговской области охватывает сразу несколько населенных пунктов региона. Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи с 8 до 17 часов электричества не будет в следующих населенных пунктах:

Бужанка улицы:

Берегова 1, 10, 105, 12, 13, 14А, 15, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 9.

Центральна 13А, 2, 31, 4.

Мельныкивка, 2.

Вышенькы улицы:

Берегова;

Зелена 10, 105, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, с.

Камянка 10, 105, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 6, 7, 9;

Колесныкова 5;

Лагошного 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Любычивка 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

Мельныкова 1;

Молодижна 1, 2;

Романивка 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 22А, 23, 4, 8, 9;

Садова 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9;

Супруна 1, 10, 12, 13, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Центральна 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 62Б, 63, 63А, 64, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 7А, 7Б, 8, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95;

Ярова 23, 4;

переулок Зеленый 1, 2, 3, 4, 5, 6;

переулок Колесныкив 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

переулок Мозгового 2, 4;

переулок Центральный 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Вильне улица Центральна 31/1.

Городыще улицы:

Безименна 5, 6;

Берегова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 25, 27, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Гордиивка 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 3, 5, 7, 8, 9;

Грабська 3;

Деснянська 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 6, 7, 8, 9,

Космонавтив 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 2, 3, 7, 8;

Лугова 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Мыкытенка 10, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 38, 4, 41, 43, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 9;

Молодижна 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Набережна 10, 15, 17, 4;

Пищана 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

Ричкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 24, 26, 4, 7, 8;

Центральна 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38, 4, 40, 5, 6, 8, 9;

Чкалова 6;

Шевченка 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Оболоння вулиці:

Деснянська 100, 102, 106, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 34, 58, 61, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 97, 99;

Захысныкив Украины 1, 2, 3, 5, 6, 8;

Калынова 1, 3, 8;

Козацька 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 3, 5, 6, 7, 8;

Лугова 6;

Мыру 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 4, 5, 6, 7А, 9;

Молодижна 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9;

Набережна 1, 10, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;

Пр. Гагарина 11, 3, 6;

Пр. Ковпака 2, 4, 9;

Садова 1, 12, 5, 8, 9;

Центральна 133, 137, 139, 141, 143, 145, 149, 151, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90;

Шевченка 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

Выполнение ремонтных работ на воздушной линии электропередачи запланировано в городе Остер - отключения будут действовать с 9 до 15 часов по следующим адресам:

Гоголя 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Коцюбинского М. 19;

Нызова 1, 3, 3А, 5.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где можно иметь от 25 тысяч заработной платы.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: жителей удивили новыми ценами.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: от 25 тысяч зарплаты предлагают на некоторых вакансиях.