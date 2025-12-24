Подорожчання проїзду в Ужгороді вже затверджене, тож місцеві мешканці вже відчувають удар по їхніх гаманцях.

Подорожчання проїзду в Ужгороді офіційно затвердили рішенням виконавчого комітету міської ради, яке було ухвалене під час засідання 22 грудня, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Ужгородської міської ради, подорожчання проїзду в Ужгороді було погоджене на засіданні виконкому, де члени колегіального органу підтримали зміну тарифів у міському громадському транспорті.

У міській раді наголосили, що оновлені ціни стосуються всіх пасажирів, які користуються автобусами на міських маршрутах. Документ визначає різну вартість поїздки, залежно від способу оплати. Це, за задумом міської влади, має стимулювати використання безготівкових розрахунків.

Згідно з оприлюдненою інформацією, при оплаті квитка з використанням валідатора та власного електронного квитка пасажири сплачуватимуть 18 гривень.

У разі оплати готівкою безпосередньо водієві, вартість поїздки становитиме 23 гривні. Таким чином, подорожчання проїзду в Ужгороді змушує багатьох місцевих жителів відходити від готівки.

Влада пояснила, що рішення про зміну вартості квитка ухвалили з урахуванням потреб транспортної галузі та економічних чинників.

У повідомленні зазначається, що коригування вартості пов’язане з необхідністю надання якісних та безпечних транспортних послуг, подальшого розвитку автомобільного транспорту, а також забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги і фактичними витратами на їх надання.

Окремо наголошується на важливості стабільності, прозорості та прогнозованості тарифної політики для міста. Рішення виконкому набрало чинності з дня його офіційного опублікування, тож оновлені ціни почали вже діяти.

