Подорожание проезда в Ужгороде уже утверждено, так что местные жители уже чувствуют удар по их кошелькам.

Подорожание проезда в Ужгороде официально утвердили решением исполнительного комитета городского совета, принятым во время заседания 22 декабря, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте Ужгородского городского совета, подорожание проезда в Ужгороде было согласовано на заседании исполкома, где члены коллегиального органа поддержали изменение тарифов в городском общественном транспорте.

В городском совете отметили, что обновленные цены касаются всех пассажиров, пользующихся автобусами на городских маршрутах. Документ определяет разную стоимость поездки в зависимости от способа оплаты. Это, по замыслу городских властей, должно стимулировать использование безналичных расчетов.

Согласно обнародованной информации, при оплате билета с использованием валидатора и собственного электронного билета пассажиры будут платить 18 гривен.

В случае оплаты наличными непосредственно водителю, стоимость поездки составит 23 гривны. Таким образом, подорожание проезда в Ужгороде заставляет многих местных жителей отходить от наличных денег.

Власти объяснили, что решение об изменении стоимости билета было принято с учетом потребностей транспортной отрасли и экономических факторов.

В сообщении отмечается, что корректировка стоимости связана с необходимостью предоставления качественных и безопасных транспортных услуг, дальнейшего развития автомобильного транспорта, а также обеспечения баланса между платежеспособным спросом на услуги и фактическими затратами на их предоставление.

Отдельно отмечается важность стабильности, прозрачности и прогнозируемости тарифной политики для города. Решение исполкома вступило в силу со дня его официального опубликования, поэтому обновленные цены уже начали действовать.

