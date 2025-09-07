Ограничение движения транспорта в Тернопольской области не распространяется на грузовые автомобили, перевозящие опасные вещества.

Ввведено ограничение движения транспорта в Тернопольской области из-за высокой температуры, сообщает Politeka.

Патрульная полиция Тернопольской области сообщила о временном ограничении движения тяжеловесного транспорта на государственных дорогах в связи с повышением температуры воздуха более +28°C. Цель мероприятия – сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности участников движения.

Запрет касается грузовых автомобилей с фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн.

Они внедрены на следующих дорогах: М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская (от 1+521 до 40+338); М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (от 237+705 до 446+567); М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино (от 77+650 до 192+628); Н-02 /М-06/ – Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка (от 20+778 до 90+758); Н-18 Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь (от 33+811 до 106+769); Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Борщев – Каменец-Подольский (от 177+906 до 236+611); Р-26 Острог – Кременец (от 32+907 до 75+034); Р-39 Броды – Тернополь (от 31+735 до 72+353); Р-41 Объезд г. Тернополя (от 0+000 до 14+460); Р-43 /М-19/ – Лановцы – /Н-02/ (от 0+000 до 56+232); Р-87 Галич – Подгайцы – Сатанов (от 12+599 до 132+149).

Ограничение движения транспорта в Тернопольской области не распространяется на грузовые автомобили, перевозящие опасные вещества, скоропортящиеся продукты, живых животных и птицу, а также грузы, связанные с ликвидацией или предотвращением чрезвычайных ситуаций.

Водители тяжеловесного транспорта могут переждать жару на 40 специально оборудованных площадках отстоя, расположенных вдоль государственных дорог области. Патрульные полиции контролируют соблюдение ограничений и следят за безопасностью на автомобильных дорогах Тернопольской области.

Последние новости Украины:

Ограничения движения транспорта в Тернополе: как долго будут недоступны отдельные улицы

Ограничение движения в Тернополе: где сложно проехать

Новый график движения транспорта в Тернополе: о каких важных изменениях сообщили горожанам