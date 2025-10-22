Многие пожилые люди стремятся оставаться полезными и иметь дополнительный доход, поэтому и ищут работу для пенсионеров во Львове.

Работа для пенсионеров во Львове становится все популярнее, ведь в городе много предложений с достойной оплатой, гибким графиком и комфортными условиями, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua, работа для пенсионеров во Львове может стать не только источником дополнительного дохода, но и отличным случаем пообщаться, почувствовать себя нужным и даже найти новое хобби.

Первым предложением является должность продавца-бариста. Оплата составляет от 22 000 до 32 000 грн., а за одну смену можно получить от 1500 до 1700 грн. График: 2 через 2 по 12 часов.

Заработная плата за 15 рабочих смен достигает 26 000 грн, а каждая дополнительная смена оплачивается отдельно. Компания гарантирует официальное трудоустройство, оплачиваемую стажировку, вкусные обеды и скидки для работников.

Учеба проводит бренд-бариста, поэтому даже без опыта можно быстро освоить новую профессию. Главное иметь желание общаться с людьми, оставаться открытым, энергичным и ответственным.

Еще одна интересная работа для пенсионеров во Львове – пекарь в мини-пекарне. Заведения расположены на улицах Зеленая, 20 и Пулюя, 40. График предусматривает, что рабочий день длится с 07:00 до 18:00, а количество смен можно согласовать индивидуально.

Заработная плата составляет от 23 000 до 25 000 грн, ставка – 1200 грн плюс процент от производительности. Работников официально оформляют и снабжают бесплатным питанием.

Еще одна возможность для активных людей – монтажник жалюзи и роллет. Средний заработок от 40000 до 50000 грн. Эта занятость требует определенных технических навыков и наличия собственного автомобиля и инструментов.

