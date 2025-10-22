Начало отопительного сезона 2025 года в Одессе будет зависеть от наличия газа и готовности энергетической системы города.

Начало отопительного сезона 2025 года в Одессе планируется с 1 ноября 2025 года, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют официальные источники Одессы.

Кабинет Министров Украины обновил сроки отопительного периода по всей стране, установив его продолжительность до 31 марта 2026 года. Важно отметить, что государственные льготы и субсидии на отопление будут действовать только в рамках официального промежутка.

Ранее отопительный сезон начинался 15 октября и продолжался до 15 апреля. Теперь начало смещено почти на две недели. Это значит, что жильцы домов с крышными котельными и ОСМД, которые непосредственно сотрудничают с "Нефтегаз Трейдинг", не получат компенсаций, если тепло подадут раньше официального старта.

Заместитель городского головы Одессы Анна Позднякова уточнила, что даты запуска отопления будут определять местные власти. Она отметила, что 1 ноября является ориентировочной датой, которая может измениться из-за дефицита газа и сложной ситуации в энергосистеме.

Чиновница объяснила, что постановление Кабмина принято только 8 октября, а обновленные договоры "Нафтогаз Трейдинг" еще не направил теплоснабжающим компаниям. Поэтому городские власти ожидают дальнейших решений правительства и поставщика ресурса.

Жители Одессы призывают быть готовыми к возможному более позднему старту отопительного сезона и заранее утеплять жилье, чтобы сохранить тепло и уменьшить расходы на энергоресурсы. Итак, согласно официальной информации, начало отопительного сезона 2025 года в Одессе будет зависеть от наличия газа и готовности энергетической системы города.

