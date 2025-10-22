Подорожание проезда в Днепре, по словам перевозчиков, является необходимым шагом для поддержания стабильности движения автобусов, обеспечения безопасности пассажиров и предупреждения простоев в холодный сезон.

Подорожание проезда в Днепре стало предметом обсуждения на совещании с автопредприятиями, обслуживающими городские автобусные маршруты, сообщает Politeka.

Перевозчики заявили, что экономить больше не на чем, кроме зарплат водителей, и попросили повысить тариф до 20 грн. Об этом сообщает ТГ Транспорт Днепра со ссылкой на Департамент транспорта и инфраструктуры.

В настоящее время уровень готовности автопредприятий к работе зимой составляет около 65%, что обусловлено нехваткой средств. Отсутствие зимней резины, аккумуляторов и соответствующих ГСМ может привести к поломкам и сходу автобусов с маршрутов. Следующей проблемой является дефицит водителей и технического персонала.

С начала года количество работников сократилось более чем на 17%, что оказало непосредственное влияние на ежедневный выпуск автобусов: если в январе на маршруты выходило около 650 единиц транспорта, сейчас — чуть больше 550.

Средний возраст водителей постоянно растет: с 43 лет в 2022 году до 56 лет сейчас. Автоперевозчики объясняют это низким уровнем заработной платы, которая становится одной из главных причин кадрового кризиса. С начала октября в Департамент транспорта Днепровского городского совета поступили официальные обращения от предприятий с предложениями по поднятию тарифа.

«Мы понимаем, что вопрос тарифа всегда чувствителен. Но сейчас стоит задача сохранить стабильную работу общественного транспорта зимой. Без обновления материальной базы и решения кадровой проблемы это будет очень сложно» , — отметили в Департаменте транспорта.

Подорожание проезда в Днепре, по словам перевозчиков, является необходимым шагом для поддержания стабильности движения автобусов, обеспечения безопасности пассажиров и предупреждения простоев в холодный сезон.

