З наближенням зими очікується подорожчання продуктів у Дніпрі на 5–10 гривень.

Подорожчання продуктів у Дніпрі позначилося на базових товарах, що формують звичний споживчий кошик, повідомляє Politeka.

Станом на початок жовтня середня вартість нефасованих яєць у великих супермаркетах досягла 5,19 грн за одиницю, що на 45 копійок більше, ніж наприкінці вересня. Десяток коштує 51,9 грн, але окремі мережі демонструють розкид від 48,9 до 60 грн.

Аналітики ProAgro Group прогнозують, що найближчими тижнями варто очікувати подальше подорожчання продуктів у Дніпрі через сезонні коливання та зміни попиту. Водночас на ринках спостерігається здешевлення городини: огірки, помідори та перець подешевшали приблизно на 15%. Продавці попереджають, що зниження вартості тимчасове.

Наталія з центрального ринку розповіла, що огірки й помідори вже дешевші, а кабачки, навпаки, зросли. Вікторія зазначила, що з наближенням зими очікується подорожчання всіх овочів у Дніпрі на 5–10 грн. Експерти пояснюють, що нинішнє здешевлення окремих продуктів пов’язане з відсутністю дефіциту польових культур. Подальшого зниження цін не прогнозують, а зимою варто очікувати значного підвищення через витрати на зберігання.

Місцевим жителям радять робити запаси на зимовий період, адже надалі доведеться платити більше за базові позиції. Покупцям рекомендують слідкувати за акційними пропозиціями, порівнювати ціни в різних мережах і на ринках, щоб максимально зменшити витрати і зберегти частину сімейного бюджету.

До слова, у Дніпропетровській області також повідомляли про дефіцит продуктів. Зокрема, йдеться про овочі.

