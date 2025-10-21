Подорожание продуктов в Днепре сказалось на базовых товарах, формирующих привычную потребительскую корзину, сообщает Politeka.

По состоянию на начало октября средняя стоимость нефасованных яиц в крупных супермаркетах достигла 5,19 грн. за единицу, что на 45 копеек больше, чем в конце сентября. Десяток стоит 51,9 грн., но отдельные сети демонстрируют разброс от 48,9 до 60 грн.

Аналитики ProAgro Group прогнозируют, что в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего подорожания продуктов в Днепре из-за сезонных колебаний и изменений спроса. В то же время, на рынках наблюдается удешевление овощей: огурцы, помидоры и перец подешевели примерно на 15%. Продавцы предупреждают, что снижение стоимости временное.

Наталья с центрального рынка рассказала, что огурцы и помидоры уже дешевле, а кабачки, напротив, выросли. Виктория отметила, что с приближением зимы ожидается удорожание всех овощей в Днепре на 5–10 грн. Эксперты объясняют, что нынешнее удешевление отдельных продуктов связано с отсутствием дефицита полевых культур. Дальнейшее снижение цен не прогнозируется, а зимой следует ожидать значительного повышения из-за затрат на хранение.

Местным жителям советуют делать запасы на зимний период, ведь в дальнейшем придется платить больше за базовые позиции. Покупателям рекомендуют следить за акционными предложениями, сравнивать цены в разных сетях и на рынках, чтобы максимально снизить расходы и сохранить часть семейного бюджета.

Кстати, в Днепропетровской области также сообщали о дефиците продуктов. В частности, речь идет об овощах.

