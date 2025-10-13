Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 14 по 15 жовтня в Дніпропетровській області.

Графік відключення світла з 14 по 15 жовтня в Дніпропетровській області застосовуватиметься в населених пунктах внаслідок ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 2 по 3 жовтня в Дніпропетровській області. Через виконання ремонтних робіт на електрообладнанні введуть вже 14 жовтня 2025 року. Час: з 08:00 до 17:00.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть в населеному пункті Кривий Ріг за адресою: Генерала Безручка: 27, 49, 49А.

Також світла не буде у селі Вільне на вул. Космонавтів: 1-39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть також з 8:00 до 18:00 також у місті Павлоград на вул. Сергія Корольова: 1, 3А.

15 числа, з 08:00 до 18:00 години без світла залишаться у селі Вільне на вул:

Незалежності: 3-5, 7, 9, 11-19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23-34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38-53, 53А, 54-64 (парні);

Слов'янська: 1-7;

пров. Дружби: 1.

Крім цього вводяться обмеження у Жовті Води. Вони діятимуть з 8 до 18 години за адресами:

Авангардна: 74-90 (парні);

Європейська: 1, 1Г, 2-6, 8;

Музейна: 15, 22А, 36-46 (парні);

Паркова: 9-15 (непарні), 16-23, 25-33 (непарні);

Садова: 50-58 (парні), 61-71 (непарні);

Франка: 1-5, 5А;

Хмельницького: 23, 23Г, 25, 25А, 26, 27, 29, 30, 30А, 30В, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44;

Шкільна: 40-46 (парні), 51;

Щаслива: 67-75 (непарні), 76-84 (парні);

площа Миру: 1, 3, 3Б, 4, 4/1, 5, 6;

Василя Стуса: 1-10;

Квартальний: 1-4;

пров. О. Довженка: 1-5, 5Г;

пров. Північний: 1-3, 5, 7, 9;

пров. Сніжний: 1-10.

