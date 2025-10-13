Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 14 по 15 октября в Днепропетровской области.

График отключения света с 14 по 15 октября в Днепропетровской области будет применяться в населенных пунктах в результате ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света со 2 по 3 октября в Днепропетровской области. Из-за выполнения ремонтных работ на электрооборудовании будет введен уже 14 октября 2025 года. Время: с 08:00 до 17:00.

Перерывы в электроснабжении в этот день будут в населенном пункте Кривой Рог по адресу: Генерала Безручко: 27, 49, 49А.

Также света не будет в селе Вильне по ул. Космонавтив: 1-39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47.

Перерывы в электроснабжении в этот день будут также с 8:00 до 18:00 в городе Павлоград на ул. Сергея Королева: 1, 3А.

15 числа, с 08:00 до 18:00 без света будут в селе Вильне на ул:

Независимости: 3-5, 7, 9, 11-19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23-34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38-53, 53А, 54-64 (пар

Славянская: 1-7;

пров. Дружбы: 1.

Кроме этого, вводятся ограничения в Жовти Воды. Они будут действовать с 8 до 18 часов по адресам:

Авангардна: 74-90 (парні);

Європейська: 1, 1Г, 2-6, 8;

Музейна: 15, 22А, 36-46 (парні);

Паркова: 9-15 (непарні), 16-23, 25-33 (непарні);

Садова: 50-58 (парні), 61-71 (непарні);

Франка: 1-5, 5А;

Хмельныцького: 23, 23Г, 25, 25А, 26, 27, 29, 30, 30А, 30В, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44;

Шкильна: 40-46 (парні), 51;

Щаслыва: 67-75 (непарні), 76-84 (парні);

площа Миру: 1, 3, 3Б, 4, 4/1, 5, 6;

Василя Стуса: 1-10;

Квартальний: 1-4;

пров. О. Довженка: 1-5, 5Г;

пров. Пивничный: 1-3, 5, 7, 9;

пров. Снижный: 1-10.



