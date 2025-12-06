Нова система оплати проїзду у Миколаєві гарантує більш сучасний, швидкий та комфортний спосіб пересування містом.

Тепер пасажирам не потрібно купувати паперові талони: достатньо відсканувати код на смартфоні та провести оплату банківською карткою. Ця процедура займає лічені секунди та значно прискорює пересування громадським транспортом.

Серед ключових переваг – безкоштовна пересадка протягом 90 хвилин після першої поїздки, що особливо зручно для тих, хто змінює маршрути під час подорожі. Разова поїздка коштує 8 гривень, у той час як паперовий квиток залишається дорожчим – 10 грн. Також доступні тижневі та місячні абонементи, а студенти і туристи можуть обирати спеціальні пакети, що відповідають їхнім потребам.

Система сумісна з Apple Pay і Google Pay: достатньо прикласти смартфон до валідатора, і списання коштів відбувається автоматично. Це нововведення зменшує черги, спрощує планування поїздок і виключає необхідність користуватися готівкою.

Всю інформацію про тарифи, види абонементів і правила користування пасажири можуть знайти на сайті КП «Миколаївелектротранс». Нова система оплати проїзду у Миколаєві гарантує більш сучасний, швидкий та комфортний спосіб пересування містом.

Водночас у Миколаївській області спостерігається підвищення тарифів на комунальні послуги, що створює додаткове фінансове навантаження для родин. Крім того, представники ОСББ активно критикують двоставковий тариф на опалення, запроваджену ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», що спричиняє суперечки серед жителів.

