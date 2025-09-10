Місцеві мешканці в Миколаївській області відчули на собі та своїх гаманцях підвищення тарифів на комунальні послуги.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося кількох міст і стало серйозним ударом по сімейних бюджетах, повідомляє Politeka.

Як інформують в Вознесенській міськраді підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області виявилося особливо відчутним у місті.

У Вознесенську ще з початку 2025 року діють нові розцінки на ЖКП. Населення сплачує 34,89 гривні за кубічний метр централізованого водопостачання і 11,06 - за водовідведення.

Для багатьох родин це стало додатковим фінансовим навантаженням, адже загальні суми виходять доволі значними.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області торкнулися й Очакова. Там нові розцінки на воду встановили через зростання вартості енергоносіїв та скорочення обсягів водопостачання.

Крім того, часті пориви на каналізаційних мережах змушують міське КП витрачати додаткові кошти на ремонт і перекачку стоків. За інформацією міської ради, тепер водопостачання коштує 90,40 гривні за кубометр, а водовідведення - 101,30.

За даними компанії "Очаків-сервіс", протягом останніх трьох років стан самопливних каналізаційних мереж погіршився на 80%.

Пошкоджено три каналізаційні колектори, довжина пошкоджених ділянок складає 1500 метрів. Це створює додаткові витрати для підприємства і впливає на розцінки для місцевихмешканців.

Крім того, у Миколаєві представники ОСББ активно критикують двоставкову ціну на опалення, яку встановило ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". За їхніми словами, нова схема нарахувань призводить до щорічних переплат, навіть у літні місяці, коли опалення фактично не використовується.

