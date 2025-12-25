Українці іноді стикаються з ситуацією, коли грошова допомога для ВПО в Одеській області не надходить у визначений час, повідомяє Politeka.

Причини можуть бути різні: технічні збої, загальні затримки виплат або автоматичне припинення грошової допомоги для ВПО в Одеській області без попередження. Якщо підстав для скасування виплат немає, діяти потрібно відразу, щоб не втратити кошти.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області надається державою у вигляді щомісячних виплат на проживання. Її призначають і виплачують органи Пенсійного фонду України. Розмір виплат наразі становить 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю і 2 000 гривень для всіх інших категорій внутрішньо переміщених осіб.

Ці кошти виплачуються щомісяця та призначаються строком на шість місяців з місяця звернення, незалежно від того, на початку чи наприкінці місяця була подана заява.

Далі соцвиплата може бути продовжена автоматично, але це відбувається не завжди. Саме на цьому етапі у багатьох переселенців виникають проблеми. Восени 2025 року багато переселенців не отримали виплати у жовтні, а згодом і в листопаді.

Через таку ситуацію багато родин з дітьми втратили можливість отримати 6 500 гривень у межах зимової підтримки. Для подання заявки на цю соцдопомогу необхідно було бути отримувачем виплат для переселенців станом на 1 листопада.

У Пенсійному фонді наголошують: щоб не втратити кошти, громадянам потрібно самостійно контролювати, чи продовжили їм соцвиплати на наступний шестимісячний період.

Для уточнення інформації переселенцям радять звертатися до контакт-центру Пенсійного фонду України за телефонами: 0 800 503 753, (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71.

