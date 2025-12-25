Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области остается одной из основных форм государственной поддержки уязвимых категорий.

Украинцы иногда сталкиваются с ситуацией, когда денежная помощь для ВПЛ в Одесской области не поступает в установленное время, сообщает Politeka.

Причины могут быть разные: технические сбои, общие задержки выплат или автоматическое прекращение денежной помощи для ВПЛ в Одесской области без уведомления. Если оснований отмены выплат нет, действовать нужно сразу, чтобы не потерять средства.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области предоставляется государством в виде ежемесячных выплат на проживание. Ее назначают и выплачивают органы Пенсионного фонда Украины. Размер выплат составляет 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 000 гривен для всех других категорий внутренне перемещенных лиц.

Эти средства выплачиваются ежемесячно и назначаются сроком на шесть месяцев с месяца обращения, независимо от того, в начале или конце месяца было подано заявление.

Дальше соцвыплата может быть продлена автоматически, но это происходит не всегда. Именно на этом этапе у многих переселенцев возникают проблемы. Осенью 2025 года многие переселенцы не получили выплаты в октябре, а затем и в ноябре.

Из-за такой ситуации многие семьи с детьми потеряли возможность получить 6500 гривен в рамках зимней поддержки. Для подачи заявки на соцпомощь необходимо было быть получателем выплат для переселенцев по состоянию на 1 ноября.

В Пенсионном фонде отмечают: чтобы не потерять средства, гражданам нужно самостоятельно контролировать, продлили ли им соцвыплаты на следующий шестимесячный период.

Для уточнения информации переселенцам советуют обращаться в контакт-центр Пенсионного фонда Украины по телефонам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71.

