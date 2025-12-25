Людям розповіли про чинники дефіциту продуктів у Полтавській області.

Дефіцит продуктів у Полтавській області зафіксували на окремих позиціях продовольчого кошика, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про овочі, які активно використовують у щоденному приготуванні страв.

Аналітики уточнюють, що найбільше скорочення пропозиції наразі стосується томатів. Український ринок значною мірою залежить від імпортних поставок, основним джерелом яких залишається Туреччина.

Вітчизняний тепличний сезон добігає кінця, через що кількість місцевої продукції на прилавках різко зменшилася. Це безпосередньо вплинуло на доступність овочів та стало одним із чинників дефіциту продуктів у Полтавській області.

Експерти пояснюють зростання цін нестачею товару, яка спостерігається протягом останніх тижнів. Імпорт частково компенсує попит, однак обсягів поставок недостатньо, щоб повністю покрити потреби споживачів. У результаті продавці коригують вартість у бік збільшення.

Фахівці не виключають подальшого подорожчання, адже інтерес покупців до помідорів залишається високим навіть за умов зростання цін.

Схожа ситуація складається й у сегменті тепличних огірків. У низці регіонів відзначається обмежена наявність цієї продукції, що разом зі стабільним попитом з боку торговельних мереж створює підґрунтя для нового підвищення розцінок.

Водночас щодо картоплі експерти налаштовані стриманіше. За їхніми прогнозами, нестачі цього овочу взимку не очікується. Ціни можуть коригуватися залежно від ситуації на ринках ЄС, де нині фіксують значні обсяги врожаю та низьку вартість, що потенційно відкриває шлях для імпорту й стабілізації внутрішнього ринку.

Джерело: EastFruit.

