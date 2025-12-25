Дефицит продуктов в Полтавской области зафиксировали на отдельных позициях продовольственной корзины, сообщает Politeka.net.

Речь идет об овощах, активно используемых в ежедневном приготовлении блюд.

Аналитики уточняют, что наибольшее сокращение предложения касается томатов. Украинский рынок во многом зависит от импортных поставок, основным источником которых остается Турция.

Отечественный тепличный сезон подходит к концу, из-за чего количество местной продукции на прилавках резко уменьшилось. Это повлияло на доступность овощей и стало одним из факторов дефицита продуктов в Полтавской области.

Эксперты объясняют рост цен нехваткой товара, которая наблюдается за последние недели. Импорт частично компенсирует спрос, однако объемов поставок недостаточно, чтобы полностью покрыть потребности потребителей. В результате продавцы корректируют стоимость в направлении увеличения.

Специалисты не исключают дальнейшего подорожания, ведь интерес покупателей к помидорам остается высоким даже при росте цен.

Похожая ситуация складывается и в сегменте тепличных огурцов. В ряде регионов отмечается ограниченное наличие этой продукции, что вместе со стабильным спросом со стороны торговых сетей создает основу для нового повышения расценок.

В то же время в отношении картофеля эксперты настроены более сдержанно. По их прогнозам, недостатка этого овоща зимой не ожидается. Цены могут корректироваться в зависимости от ситуации на рынках ЕС, где фиксируют значительные объемы урожая и низкую стоимость, что потенциально открывает путь для импорта и стабилизации внутреннего рынка.

Источник: EastFruit.

