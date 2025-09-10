Местные жители Николаевской области почувствовали на себе и своих кошельках повышение тарифов на коммунальные услуги.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснулось нескольких городов и явилось серьезным ударом по семейным бюджетам, сообщает Politeka.

Как информируют в Вознесенском горсовете, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области оказалось особенно ощутимым в городе.

В Вознесенске с начала 2025 года действуют новые расценки на ЖКУ. Население платит 34,89 гривны за кубический метр централизованного водоснабжения и 11,06 – за водоотвод.

Для многих семей это стало дополнительной финансовой нагрузкой, ведь общие суммы получаются достаточно значительными.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области затронули и Очакова. Там новые расценки на воду установили из-за роста стоимости энергоносителей и сокращения объемов водоснабжения.

Кроме того, частые порывы на канализационных сетях заставляют городское КП тратить дополнительные средства на ремонт и перекачку стоков. По информации городского совета, теперь водоснабжение стоит 90,40 гривны за кубометр, а водоотвод – 101,30.

По данным компании "Очаков-сервис", за последние три года состояние самотечных канализационных сетей ухудшилось на 80%.

Повреждены три канализационных коллектора, длина поврежденных участков составляет 1500 метров. Это создает дополнительные затраты на предприятие и влияет на расценки для местных жителей.

Кроме того, в Николаеве представители ОСМД активно критикуют двухставочную цену на отопление, установленную ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". По их словам, новая схема начислений приводит к ежегодным переплатам, даже в летние месяцы, когда отопление фактически не используется.

