Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області вводиться під час новорічних свят, коли кілька експресів будуть курсувати по-іншому, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіла прессекретарка Одеської залізниці Наталія Нагорна.
У Кіровоградській області на період новорічних свят, з 31 грудня 2025 року по 2 січня 2026 року, буде діяти новий графік руху поїздів та тимчасово призупинено курсування низки приміських поїздів. Це рішення пов’язане зі зниженням пасажиропотоку у святкові дні.
31 грудня 2025 року не курсуватимуть наступні потяги:
- №6041/6042 з Помічної до Долинська;
- №6161 з Помічної – Людмилівка.
1 січня 2026 року призупиняється курсування таких приміських експресів:
- №6035/6036 Помічна – Знам’янка;
- №6043/6044 Знам’янка – Помічна;
- №6039 Долинська – Тимкове;
- №6040 Тимкове – Долинська;
- №6041/6042 Долинська – Помічна;
- №6162 Людмилівка – Помічна;
- №6641 Цвіткове – Миронівка;
- №6642 Миронівка – імені Тараса Шевченка (дільниця Миронівка – Цвіткове).
У період 1–2 січня 2026 року курсування призупиняється для наступних приміських та регіональних електричок:
- №6271 Гайворон – Рудниця;
- №6274 Рудниця до Гайворона;
- №6421 Умань – Вапнярка;
- №6422 Христинівка – Умань;
- №6423 Умань – Христинівка;
- №6424 Вапнярка – Умань;
- №6631 Вінниця – Гайворон;
- №6632 Гайворон – Вінниця.
2 січня 2026 року не курсуватиме також потяг №7608 Гайворон – Христинівка. Наталія Нагорна зазначила, що на 31 грудня у Кіровоградській області призначено технічний потяг №7608 Гайворон – Христинівка для виконання організаційних та технічних потреб на залізниці регіону.
