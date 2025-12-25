Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області вводиться під час новорічних свят, коли кілька експресів будуть курсувати по-іншому, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла прессекретарка Одеської залізниці Наталія Нагорна.

У Кіровоградській області на період новорічних свят, з 31 грудня 2025 року по 2 січня 2026 року, буде діяти новий графік руху поїздів та тимчасово призупинено курсування низки приміських поїздів. Це рішення пов’язане зі зниженням пасажиропотоку у святкові дні.

31 грудня 2025 року не курсуватимуть наступні потяги:

  • №6041/6042 з Помічної до Долинська;
  • №6161 з Помічної – Людмилівка.

1 січня 2026 року призупиняється курсування таких приміських експресів:

  • №6035/6036 Помічна – Знам’янка;
  • №6043/6044 Знам’янка – Помічна;
  • №6039 Долинська – Тимкове;
  • №6040 Тимкове – Долинська;
  • №6041/6042 Долинська – Помічна;
  • №6162 Людмилівка – Помічна;
  • №6641 Цвіткове – Миронівка;
  • №6642 Миронівка – імені Тараса Шевченка (дільниця Миронівка – Цвіткове).

поїзд, Укрзалізниця

У період 1–2 січня 2026 року курсування призупиняється для наступних приміських та регіональних електричок:

  • №6271 Гайворон – Рудниця;
  • №6274 Рудниця до Гайворона;
  • №6421 Умань – Вапнярка;
  • №6422 Христинівка – Умань;
  • №6423 Умань – Христинівка;
  • №6424 Вапнярка – Умань;
  • №6631 Вінниця – Гайворон;
  • №6632 Гайворон – Вінниця.

2 січня 2026 року не курсуватиме також потяг №7608 Гайворон – Христинівка. Наталія Нагорна зазначила, що на 31 грудня у Кіровоградській області призначено технічний потяг №7608 Гайворон – Христинівка для виконання організаційних та технічних потреб на залізниці регіону.

Джерело: Суспільне.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто з літніх людей може отримати додаткові гроші.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що відбувається на рынке.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть отримати допомогу, як це зробити.