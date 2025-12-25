Буде діяти новий графік руху поїздів у Кіровоградській області та тимчасово призупинено курсування низки приміських поїздів.

Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області вводиться під час новорічних свят, коли кілька експресів будуть курсувати по-іншому, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла прессекретарка Одеської залізниці Наталія Нагорна.

У Кіровоградській області на період новорічних свят, з 31 грудня 2025 року по 2 січня 2026 року, буде діяти новий графік руху поїздів та тимчасово призупинено курсування низки приміських поїздів. Це рішення пов’язане зі зниженням пасажиропотоку у святкові дні.

31 грудня 2025 року не курсуватимуть наступні потяги:

№6041/6042 з Помічної до Долинська;

№6161 з Помічної – Людмилівка.

1 січня 2026 року призупиняється курсування таких приміських експресів:

№6035/6036 Помічна – Знам’янка;

№6043/6044 Знам’янка – Помічна;

№6039 Долинська – Тимкове;

№6040 Тимкове – Долинська;

№6041/6042 Долинська – Помічна;

№6162 Людмилівка – Помічна;

№6641 Цвіткове – Миронівка;

№6642 Миронівка – імені Тараса Шевченка (дільниця Миронівка – Цвіткове).

У період 1–2 січня 2026 року курсування призупиняється для наступних приміських та регіональних електричок:

№6271 Гайворон – Рудниця;

№6274 Рудниця до Гайворона;

№6421 Умань – Вапнярка;

№6422 Христинівка – Умань;

№6423 Умань – Христинівка;

№6424 Вапнярка – Умань;

№6631 Вінниця – Гайворон;

№6632 Гайворон – Вінниця.

2 січня 2026 року не курсуватиме також потяг №7608 Гайворон – Христинівка. Наталія Нагорна зазначила, що на 31 грудня у Кіровоградській області призначено технічний потяг №7608 Гайворон – Христинівка для виконання організаційних та технічних потреб на залізниці регіону.

Джерело: Суспільне.

