Будет действовать новый график движения поездов в Кировоградской области и приостановлено курсирование ряда пригородных поездов.

Новый график движения поездов в Кировоградской области вводится в новогодние праздники, когда несколько экспрессов будут курсировать по-другому, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала пресс-секретарь Одесской железной дороги Наталья Нагорная.

В Кировоградской области на период новогодних праздников, с 31 декабря 2025 по 2 января 2026, будет действовать новый график движения поездов и временно приостановлено курсирование ряда пригородных поездов. Это решение связано с понижением пассажиропотока в праздничные дни.

31 декабря 2025 года не будут курсировать следующие поезда:

№6041/6042 из Помощной в Долинск;

№6161 из Помощной – Людмиловка.

1 января 2026 года приостанавливается курсирование следующих пригородных экспрессов:

№6035/6036 Помошная – Знаменка;

№6043/6044 Знаменка – Помошная;

№6039 Долинская – Тимково;

№6040 Тимково – Долинская;

№6041/6042 Долинская – Помощная;

№6162 Людмиловка – Помошная;

№6641 Цветково – Мироновка;

№6642 Мироновка – имени Тараса Шевченко (участок Мироновка – Цветково).

В период 1-2 января 2026 курсирование приостанавливается для следующих пригородных и региональных электричек:

№6271 Гайворон – Рудница;

№6274 Рудница в Гайворон;

№6421 Умань – Известнярка;

№6422 Христиновка – Умань;

№6423 Умань – Христиновка;

№6424 Известнярка – Умань;

№6631 Винница – Гайворон;

№6632 Гайворон – Винница.

2 января 2026 года не будет курсировать также экспресса №7608 Гайворон – Христиновка. Наталья Нагорная отметила, что на 31 декабря в Кировоградской области назначен технический экспресс №7608 Гайворон – Христиновка для выполнения организационных и технических нужд на железной дороге региона.

Источник: Суспільне.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто из пожилых людей может получить дополнительные деньги.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что происходит на рынке.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: украинцы могут получить помощь, как это сделать.