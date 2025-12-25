Новый график движения поездов в Кировоградской области вводится в новогодние праздники, когда несколько экспрессов будут курсировать по-другому, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказала пресс-секретарь Одесской железной дороги Наталья Нагорная.
В Кировоградской области на период новогодних праздников, с 31 декабря 2025 по 2 января 2026, будет действовать новый график движения поездов и временно приостановлено курсирование ряда пригородных поездов. Это решение связано с понижением пассажиропотока в праздничные дни.
31 декабря 2025 года не будут курсировать следующие поезда:
- №6041/6042 из Помощной в Долинск;
- №6161 из Помощной – Людмиловка.
1 января 2026 года приостанавливается курсирование следующих пригородных экспрессов:
- №6035/6036 Помошная – Знаменка;
- №6043/6044 Знаменка – Помошная;
- №6039 Долинская – Тимково;
- №6040 Тимково – Долинская;
- №6041/6042 Долинская – Помощная;
- №6162 Людмиловка – Помошная;
- №6641 Цветково – Мироновка;
- №6642 Мироновка – имени Тараса Шевченко (участок Мироновка – Цветково).
В период 1-2 января 2026 курсирование приостанавливается для следующих пригородных и региональных электричек:
- №6271 Гайворон – Рудница;
- №6274 Рудница в Гайворон;
- №6421 Умань – Известнярка;
- №6422 Христиновка – Умань;
- №6423 Умань – Христиновка;
- №6424 Известнярка – Умань;
- №6631 Винница – Гайворон;
- №6632 Гайворон – Винница.
2 января 2026 года не будет курсировать также экспресса №7608 Гайворон – Христиновка. Наталья Нагорная отметила, что на 31 декабря в Кировоградской области назначен технический экспресс №7608 Гайворон – Христиновка для выполнения организационных и технических нужд на железной дороге региона.
Источник: Суспільне.
