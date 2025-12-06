Основною причиною потенційного подорожчання у Чернігівській області є дефіцит якісної продукції, придатної для тривалого зберігання.

Дефіцит продуктів у Чернігівській області спостерігається на популярний товар, який українці часто використовують для приготування страв, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо.

У 2025 році ринок білоголової капусти зіткнувся з помітною ціновою нестабільністю. Експерти пояснюють, що така ситуація виникла через поєднання кількох ключових факторів: складні погодні умови протягом сезону, реакцію виробників на низькі ціни минулого року, а також хронічні проблеми з належним зберіганням овочів. Хоча восени спостерігалося певне здешевлення продукції, фахівці попереджають, що взимку ціни можуть зрости.

Основною причиною потенційного подорожчання є нестача якісної капусти, придатної для тривалого зберігання.

Фахвець Микола Соботович зазначає, що значна частина врожаю цього року не відповідає стандартам, необхідним для тривалого зберігання. Через це в сховища потрапляє суттєво менша кількість продукції, яка може зберігати товарний вигляд до кінця зими або початку весни.

Це створює ризик дефіциту продуктів у Чернігівській області на ринку у зимово-весняний період, а отже, імовірне подорожчання. На думку спеціаліста, ринок капусти й надалі зберігатиме циклічний характер.

Періоди високих цін традиційно стимулюватимуть аграріїв до збільшення виробництва, після чого неминуче настає обвал вартості в наступному сезоні. І навпаки, роки низьких цін призводять до скорочення посівних площ, що спричиняє подальше підвищення вартості овочу.

Фахівці галузі підкреслюють, що для подолання таких коливань необхідно системно модернізувати виробництво та інфраструктуру. Зокрема, мова йде про впровадження сучасних технологій вирощування капусти, які покращують якість і стійкість врожаю, а також про розвиток мережі сучасних овочесховищ.

Джерело: AgroWeek.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області: що потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Чернігівській області: які товари зникають із прилавків.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області: через що переселенці можуть втратити виплати.