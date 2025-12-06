Зафіксовано подорожчання продуктів у Дніпропетровській області, що відчутно впливає на сімейні бюджети та змінює споживчі звички, повідомляє Politeka.

Найбільші зміни торкнулися овочів, бакалії та молочних виробів.

Середня ціна на гречку в місті становить 44,80 грн за кілограм. У Megamarket продукт коштує 56,20, у Novus — 39,89, а Auchan пропонує 38,30. Порівняно з листопадом, середнє подорожчання склало 3,07, що свідчить про стабільне, хоча й невелике зростання вартості.

Перець болгарський жовтий показав більш значне підвищення. Середня ціна піднялася до 235,83 грн за кілограм. Auchan продає овоч за 195, у Novus — 229, Megamarket встановив ціну 283,50. Протягом місяця вартість зросла на 48,50 грн, що пов’язано з сезонним дефіцитом та підвищеним попитом на свіжі овочі.

Молочна продукція також подорожчала. Молоко Простонаше 1% об’ємом 900 мл тепер коштує в середньому 58,85 грн. У Metro воно доступне за 55,50, Megamarket пропонує 62,20. За місяць ціна піднялася на 2,64, що відображає збільшення логістичних витрат та коливання цін на сировину.

Аналітики пояснюють, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області спричинене сезонними коливаннями врожаю, витратами на транспортування та підвищеним попитом. Споживачам радять порівнювати ціни в різних магазинах, звертати увагу на акційні пропозиції та шукати альтернативні товари для економії без втрати якості.

Регулярний моніторинг вартості допомагає мешканцям Дніпра планувати закупівлі та зменшувати витрати на щоденні потреби. Навіть окремі подорожчання відчутно впливають на сімейний бюджет, тому уважність до цінової динаміки стає необхідністю.

