Зафиксировано подорожание продуктов в Днепропетровской области, что ощутимо влияет на семейные бюджеты и изменяет потребительские привычки, сообщает Politeka.

Наибольшие изменения затронули овощи, бакалеи и молочные изделия.

Средняя цена на гречку составляет 44,80 грн за килограмм. В Megamarket продукт стоит 56,20, у Novus – 39,89, а Auchan предлагает 38,30. По сравнению с ноябрем среднее подорожание составило 3,07 грн, что свидетельствует о стабильном, хотя и небольшом росте стоимости.

Перец болгарский желтый показал большее повышение. Средняя цена поднялась до 235,83 грн. за килограмм. Auchan продает овощ за 195, у Novus - 229, Megamarket установил цену 283,50. В течение месяца стоимость выросла на 48,50 , что связано с сезонным дефицитом и повышенным спросом на свежие овощи.

Молочная продукция также подорожала. Молоко Просто наше 1% объемом 900 мл теперь стоит в среднем 58,85 грн. В Metro оно доступно за 55,50, Megamarket предлагает 62,20. В месяц цена поднялась на 2,64, что отражает увеличение логистических затрат и колебания цен на сырье.

Аналитики объясняют, что подорожание продуктов в Днепропетровской области вызвано сезонными колебаниями урожая, расходами на транспортировку и повышенным спросом. Потребителям советуют сравнивать цены в разных магазинах, обращать внимание на акционные предложения и искать альтернативные товары для экономии без потери качества.

Регулярный мониторинг стоимости помогает жителям Днепра планировать закупки и уменьшать расходы на ежедневные нужды. Даже отдельные удорожания оказывают ощутимое влияние на семейный бюджет, поэтому внимательность к ценовой динамике становится необходимостью.

