"Укрзализныця" отмечает, что все коррективы и новый график движения поездов в Киевской области временный.

В начале декабря вводится новый график движения поездов в Киевской области, изменения касаются пригородных и других экспрессов, сообщает издание Politeka.net.

Об этом предупредила "Укрзализныця" в своем телеграмме.

Как отмечают железнодорожники, новый график движения поездов в Киевской области временный и связан с выполнением плановых ремонтных работ на отдельных участках инфраструктуры, требующих корректировки времени движения поездов.

"Укрзализныця" заблаговременно информирует пассажиров об изменениях, чтобы граждане могли спланировать поездки и избежать неудобств. В течение первых дней декабря отдельные электрички будут курсировать по обновленному расписанию, а некоторые маршруты претерпят незначительные коррективы.

К 7 декабря изменения коснулись нескольких популярных рейсов. Экспресс 6809, курсирующий по маршруту Яготин – Киев-Волынский, будет отправляться с начальной станции в 11:25 вместо предыдущего времени отправления, составившего 11:15. Прибытие в Киев при этом остается неизменным, что позволяет пассажирам сохранить привычный ритм поездок.

Обновлено расписание экспресса 6811 Гребенка – Киев-Волынский. Теперь он будет курсировать с 11:34 до 14:56. Ранее время его движения составляло период с 11:15 до 14:37.

В период с 15 по 22 декабря изменения в расписании будут продолжены и дополнены. В это время по обновленному расписанию будут курсировать два экспресса. Электричка 6809 будет следовать из Яготина в Киев-Волынский с отправлением в 11 часов 37 минут и прибытием в 14 часов 08 минут.

Экспресс 6811 Гребенка – Киев-Волынский в эти дни будет отправляться в 11 часов 17 минут, а прибывать в Киев в 14 часов 39 минут.

"Укрзализныця" отмечает, что все коррективы в расписании вынужденные и временные. Они необходимы для обеспечения безопасности движения пассажирских поездов при выполнении ремонтных работ, призванных улучшить техническое состояние инфраструктуры и гарантировать стабильность перевозок в будущем.

Железнодорожники обращаются к пассажирам с просьбой отнестись к таким неудобствам с пониманием и заранее проверять обновленный график перед поездкой.

