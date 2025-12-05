Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стало темой обсуждения, поскольку изменения затронули несколько городов и оказали большое влияние на расходы жителей, сообщает Politeka.

В Вознесенске теперь за подачу воды нужно платить 34,89 грн. за кубометр, а за отвод — 11,06 грн. Городская администрация объясняет это ростом затрат предприятия и необходимостью поддерживать стабильную работу сетей, давно нуждающихся в обновлении.

В Очаковых тарифах выше: 90,40 грн за подачу и 101,30 грн за отвод. Коммунальные службы отмечают, что аварийные участки и поврежденные коллекторы создают риски бесперебойного функционирования систем.

В Николаеве обсуждают двухставочную модель отопления. Жители отмечают, что нынешний механизм заставляет платить большие суммы даже без фактического теплоснабжения, что требует пересмотра начислений.

тариф на воду, кран

Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области требует тщательного планирования бюджета. Они советуют гражданам учесть новые суммы при составлении годовых расходов, а властям обеспечить прозрачность расчетов и своевременное информирование.

Корректировка коснулась ключевых услуг, предоставляемых общинам, и вступит в силу после официального утверждения. Местная администрация отмечает, что цель изменений – поддержание стабильности работы систем и надлежащего качества услуг для населения.

Кроме того, несмотря на такую ​​ситуацию, в области можно получить денежную помощь. Программа предусмотрена для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), официально получивших такой статус в течение последних шести месяцев, а также для граждан, которые после вынужденного переезда вернулись из-за границы в Украину.

Последние новости Украины:

Денежная помощь от ООН в Николаевской области: украинцам сделали срочное уведомление

Выплаты для переселенцев с 1 декабря в Николаевской области: украинцам существенно добавят денег

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области: как изменились расценки