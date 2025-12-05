Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стало темой обсуждения, поскольку изменения затронули несколько городов и оказали большое влияние на расходы жителей, сообщает Politeka.

В Вознесенске теперь за подачу воды нужно платить 34,89 грн. за кубометр, а за отвод — 11,06 грн. Городская администрация объясняет это ростом затрат предприятия и необходимостью поддерживать стабильную работу сетей, давно нуждающихся в обновлении.

В Очаковых тарифах выше: 90,40 грн за подачу и 101,30 грн за отвод. Коммунальные службы отмечают, что аварийные участки и поврежденные коллекторы создают риски бесперебойного функционирования систем.

В Николаеве обсуждают двухставочную модель отопления. Жители отмечают, что нынешний механизм заставляет платить большие суммы даже без фактического теплоснабжения, что требует пересмотра начислений.

Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области требует тщательного планирования бюджета. Они советуют гражданам учесть новые суммы при составлении годовых расходов, а властям обеспечить прозрачность расчетов и своевременное информирование.

Корректировка коснулась ключевых услуг, предоставляемых общинам, и вступит в силу после официального утверждения. Местная администрация отмечает, что цель изменений – поддержание стабильности работы систем и надлежащего качества услуг для населения.

Кроме того, несмотря на такую ​​ситуацию, в области можно получить денежную помощь. Программа предусмотрена для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), официально получивших такой статус в течение последних шести месяцев, а также для граждан, которые после вынужденного переезда вернулись из-за границы в Украину.

