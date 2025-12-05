Энергетики предупреждают о дополнительных графиках отключения света в Киевской области на субботу, 6 декабря 2025 года.

ДТЭК будет проводить в субботу, 6 декабря 2025 года, профилактические работы в электросетях Киевской области и применит соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света в Киевской области 6 декабря, по сообщению ДТЭК, коснутся Великодимерской поселковой общины:

с 8:00 до 18:00 – с. Михайловка (ул. Звездная, Набережная, Центральная);

с 9:30 до 15:30 – Богдановка (Гаевая, Олимпийская, Богдана Хмельницкого, Хоменко).

Также 6 декабря специальные графики отключения света будут применяться в пределах Бородянской поселковой территориальной общины в Киевской области, сообщает Politeka.

Энергетики предупреждают, что плановые обесточивания в субботу с 8:00 до 16:00 будут проходить в следующих населенных пунктах:

Загальцы (Высшедубичанская, Достоинства, Дружбы, Звездная, Апрельская, Мира, Молодежная, Независимости, Победы, Поповича, Правды, Свободы, Франко, Шевченко, Хутор Гай);

Майдановка (Весенняя, Малиновая, Мира, Привокзальная, Радужная, Садовая, Центральная, Шевченко, Школьная и ряд переулков);

Бородянка (Вишневая, Запорожская, Кириллюка, Южная, Бытовиков, Радужная, Солнечная, Абрикосовая, Автомобилистов, Полупанова);

Пилиповичи (Железнодорожная);

Новая Буда (Слободская, Майская, Новая, Мира, Лесная);

частично Дружня, Поташня, Бондарня, Язвинка, Вишняки.

