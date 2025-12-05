Повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области коснется не всех.

Повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области будет введено с начала 2026 года для жителей Городенки без установленных счетчиков, сообщает Politeka.

Решение принял исполнительный комитет городского совета, согласовав новые тарифы для коммунального предприятия «Городенковдоканал».

Для абонентов со счетчиками тарифы останутся на прежнем уровне: подача воды обойдется в 47,68 грн за кубометр, водоотвод — 38,43 грн. Оплата будет производиться по фактическому потреблению.

Жители без учетных устройств будут платить больше: куб воды обойдется в 66,48 грн., а отвод — 47,37 грн. Такое повышение объясняют ростом затрат предприятия на содержание сетей и обеспечение стабильного водоснабжения.

Компенсация из бюджета города предусмотрена только для пользователей со счётчиками. Остальные потребители будут оплачивать услуги без дотаций.

Местные власти также запускают программу поддержки социально уязвимых групп: бесплатную установку счетчиков для семей погибших военных, ветеранов, участников боевых действий, лиц с инвалидностью I группы, многодетных семей и семей пропавших без вести. Оборудование будет профинансировано из городского бюджета.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области коснется только потребителей без приборов учета, а льготные программы помогут снизить финансовую нагрузку и стимулировать переход на прозрачное пользование ресурсами.

Кроме того, в Ивано-Франковской области дорожает проезд. В городских автобусах он обойдется в 20 гривен для взрослых пассажиров и 10 гривен для школьников.

Последние новости Украины:

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области: что известно о ситуацие

Повышение тарифов на воду в Ивано-Франковске: для кого вырастут цены

Ограничение движения транспорта в Ивано-Франковской области: где именно нельзя будет проехать