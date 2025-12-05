Підвищення тарифів на воду в Івано-Франківській області торкнеться не всіх.

Підвищення тарифів на воду в Івано-Франківській області запровадять з початку 2026 року для мешканців Городенки без встановлених лічильників, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, погодивши нові тарифи для комунального підприємства «Городенкавдоканал».

Для абонентів із лічильниками тарифи залишаться на попередньому рівні: подача води коштуватиме 47,68 грн за кубометр, водовідведення — 38,43 грн. Оплата здійснюватиметься за фактичним споживанням.

Мешканці без облікових пристроїв платитимуть більше: куб води обійдеться у 66,48 грн, а відведення — 47,37 грн. Таке підвищення пояснюють зростанням витрат підприємства на утримання мереж та забезпечення стабільного водопостачання.

Компенсація з бюджету міста передбачена лише для користувачів із лічильниками. Решта споживачів оплачуватиме послуги без дотацій.

Місцева влада також запускає програму підтримки соціально вразливих груп: безкоштовне встановлення лічильників для родин загиблих військових, ветеранів, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю І групи, багатодітних сімей та родин зниклих безвісти. Обладнання профінансують із міського бюджету.

Отже, підвищення тарифів на воду в Івано-Франківській області торкнеться лише споживачів без приладів обліку, а пільгові програми допоможуть зменшити фінансове навантаження та стимулюватимуть перехід на прозоре користування ресурсами.

Крім того, в Івано-Франківській області дорожчає і проїзд. У міських автобусах він коштуватиме 20 гривень для дорослих пасажирів та 10 гривень для школярів.

