Графік відключення світла на 6 грудня в Дніпропетровській області передбачає тимчасові перебої у кількох населених пунктах Царичанської громади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайтах Царичанської громади та Перещепинської міської територіальної громади.

Енергетики АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" виконуватимуть профілактичні роботи, спрямовані на підвищення надійності мереж та запобігання аварій.

У селі Юр’ївка електропостачання призупинять з 08:00 до 14:00 на вулиці Центральній. У Прядівці відключення триватиме з 12:00 до 18:00, охоплюючи вулиці Медову, Мечнікова та Широку.

Для жителів Ненадівки та Юріївки планові роботи заплановані з 14:00 до 20:00, а також у Перещепинській міській територіальній громаді. Там світло не буде подаватися по вулицях Гагаріна, Запорізькій, Тихій, Щасливій, Кайдацькій, Межовій та Польовій у різні проміжки часу.

Графік відключення світла на 6 грудня в Дніпропетровській області дозволяє заздалегідь спланувати роботу побутових приладів та зарядку необхідної техніки. Місцевим мешканцям радять підготувати ліхтарики, павербанки та альтернативні джерела освітлення, а також за можливості завершити важливі справи, що потребують електропостачання.

Щоб підготуватися до відключення електроенергії, заздалегідь зарядьте телефони, ноутбуки та павербанки. Перевірте наявність ліхтариків або свічок для освітлення. Вимкніть із розеток побутову техніку, яка може постраждати від перепадів напруги. За можливості завершіть справи, що потребують електропостачання.

