Графік відключення світла на 6 грудня в Полтавській області повідомлено для мешканців Новосанжарської селищної територіальної громади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Новосанжарської селищної територіальної громади.

Планові роботи спрямовані на оновлення електромереж та підвищення надійності постачання енергії.

У селі Зачепилівка електропостачання тимчасово припинять з 08:00 до 19:00. Відключення торкнеться вулиць 8 Березня, Городній, Заводська, Миру, Огородній, Піщана, Польова, Шевченка та Шкільна. Причиною є проведення капітального ремонту мереж, запланованого річною програмою енергокомпанії.

Під час ремонтних робіт місцевим мешканцям радять заздалегідь підготуватися: зарядити мобільні пристрої, перевірити роботу побутової техніки, запасатися свічками та ліхтарями. Також варто спланувати приготування їжі заздалегідь та перенести критично важливі процеси, які потребують електрики, на інший час. Для безпеки домашніх тварин рекомендується забезпечити їх доступ до освітлених та теплих місць. Крім того, слідкувати за повідомленнями від АТ «Полтаваобленерго» для можливих уточнень графіка.

Також, повідомте про знеструмлення сусідів та родичів, які не мають доступу до Інтернету та не можуть самочтійно дізнатися про це. А ще, вимкніть усю важливу техніку з розеток, аби вона не згоріла від перепадів напруги.

Графік відключення світла на 6 грудня в Полтавській області оприлюднено офіційно та містить усі необхідні деталі, що допомагає планувати день без непередбачуваних перебоїв у постачанні електроенергії.

