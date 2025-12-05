Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксують магазини, аналітичні служби та середньомісячні розрахунки, повідомляє Politeka.

Місцеві експерти пояснюють тенденцію сезонними коливаннями, змінами курсу національної валюти та підвищенням логістичних витрат.

Серед основних категорій товарів найбільш помітне зростання спостерігається на овочі. Огірки гладкі (1 кг) подорожчали в середньому з 80,49 до 174,90 грн. Найвищі ціни зафіксовані в Megamarket, найнижчі — раніше були в Auchan та Metro.

Бакалійні продукти показують більш поступове підвищення вартості. Наприклад, гречка в мережах Auchan, Metro, Novus та Megamarket коливається від 38,30 до 56,20 грн за кілограм. Середнє подорожчання з 40,88 до 43,57 становить 1,74.

Молочні вироби також зросли, але повільніше. Вершки «Простонаше» 10% (200 мл) тепер коштують у середньому 37,22 грн проти 36,14 гривень у жовтні. У Megamarket ціна доходить до 40, а в Metro та Novus — близько 36.

Крім того, підвищення вартості торкнулося свіжих фруктів. Яблука сорту «Гала» зросли від 32 до 41 грн за кілограм, а банани — з 46 до 52 грн. Аналітики зазначають, що ці коливання частково пов’язані із сезонним скороченням пропозиції та змінами логістики.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області вплинуло на купівельну спроможність родин: найбільший удар припав на овочі та фрукти, тоді як бакалія та молочні товари зростали більш поступово. Місцевим жителям радять планувати покупки заздалегідь, порівнювати ціни у різних мережах та уважно відстежувати розцінки, щоб зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет.

Джерело: Мінфін

