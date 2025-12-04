Підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області офіційно запрацює на початку 2026 року, про що повідомив місцевий виконавчий комітет, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили після детального аналізу витрат та потреби забезпечити стабільні послуги для споживачів.

Нові розрахунки передбачають оплату 34,14 гривень за подання одного куба та 62,76 за відведення. Попередні суми були нижчими — 21,30 і 45,00 відповідно, тому зміна стане помітною для більшості домогосподарств. Одним із ключових чинників зростання витрат залишаються енергоресурси, які створюють значну частку собівартості.

Останній перегляд для населення здійснили в серпні 2023 року, а для різних установ — у квітні 2025-го. Міська влада заявляє, що нова система розрахунків однакова для всіх груп користувачів та спрямована на прозорість.

Представники громади підкреслили, що підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області дозволить продовжити роботу мереж, уникнути перебоїв та провести необхідні технічні оновлення. Фахівці радять заздалегідь врахувати зміну під час формування сімейних бюджетів на наступний рік.

Подібні зміни відбуваються й у сусідній Рівненській області.

Там із 1 листопада 2025 року жителі сплачують 35,57 грн за подачу одного куба води та 61,45 грн за відведення. У підсумку загальна вартість послуг становить 97,02 грн за куб. У документі наголошено, що після новорічних свят суми знову зростуть.

Із 1 січня 2026 року тариф на водопостачання підвищиться до 36,42 грн за куб, а послуга з відведення — до 63,30 грн. Разом це формуватиме 99,72 грн за кубометр. Також передбачено щомісячну абонентську плату для споживачів у розмірі 24,07 грн.

