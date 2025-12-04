Місцева влада закликає водіїв враховувати тимчасові зміни у русі та обмеження руху транспорту в Харкові.

Обмеження руху транспорту в Харкові торкнулося кількох вулиць міста, проте зміни носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

Проїзд транспорту на вулиці Архітектора Гінзбурга, у районі будинку 79/22, тимчасово обмежений і триватиме до 15 січня 2026 року.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що такі зміни викликані проведенням робіт на газопроводі. Фахівці здійснюють необхідні технічні заходи, що потребують часткового звуження проїзної частини.

Під час виконання робіт пропуск транспорту забезпечується на тих смугах руху, які залишаються вільними та не задіяні у ремонтних процесах. Завдяки цьому автомобілісти можуть продовжувати рухатися в зазначеному напрямку, хоча й з певними обмеженнями швидкості та ширини проїзду.

Окремо в Департаменті повідомили про ще одну тимчасову зміну в дорожньому русі. На провулку Чаплигінському, на відрізку від бульвару Гончарівського до провулка Райрадівського, проїзд повністю заборонено до 26 грудня.

Причина обмеження руху транспорту в Харкові також пов’язана з проведенням робіт на газопроводі, що вимагає повного перекриття цієї ділянки для гарантування безпеки працівників та учасників дорожнього руху.

Для водіїв заздалегідь організовано альтернативні маршрути. Об’їзд закритої частини дороги можливий прилеглими вулицями Катерининською, провулком Джерело та іншими доступними напрямками. Місцева влада закликає водіїв враховувати тимчасові зміни у русі, планувати маршрути завчасно та бути уважними під час проїзду поруч із зонами проведення робіт.

