У Кривому Розі продовжує надаватися гуманітарна допомога для пенсіонерів, яка стає для багатьох людей справжнім порятунком.

Гуманітарну допомогу для пенсіонерів надає благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» за підтримки партнерів із Норвегії, повідомляє Politeka.

Йдеться про ваучери на закупівлю гігієнічних засобів у мережі магазинів АТБ, а також можливість отримати фахову підтримку у кризовому центрі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів стала важливою підтримкою для людей, які опинилися у вразливому становищі.

Благодійна організація «Карітас Кривий Ріг УГКЦ» оголошувала про реєстрацію охочих отримати ваучери на придбання гігієнічних наборів. Ця ініціатива здійснюється за сприяння «Карітас Норвегія» та спрямована на підтримку тих, хто справді потребує елементарних речей для догляду за собою.

Право на участь мають люди, які належать до однієї з категорій: особи з інвалідністю І чи ІІ групи, лежачі хворі або сім’ї, у складі яких є діти з інвалідністю. Водночас потрібно відповідати ще одній з наступних умов.

Це або наявність статусу внутрішньо переміщеної особи, яка проживає у Кривому Розі, або статус місцевого мешканця, житло якого зазнало пошкоджень унаслідок обстрілів. Також можна долучитися, якщо людина постраждала фізично і має відповідну медичну довідку.

Для отримання детальнішої інформації передбачено гарячу лінію 0 800 336 734, що працює з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 16:00.

Окрім цього, у місті працює кризовий центр, де надають комплексну гуманітарну допомогу для пенсіонерів, які опинилися в складних обставинах.

