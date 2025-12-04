Подорожчання продуктів у Київській області продовжує впливати на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Таку інформацію, українцям, які проживають у цьому регіоні, надає портал Мінфін.

Найбільше зростання відчувається у свіжих овочів та крупах, тоді як молочні вироби демонструють різноспрямовану динаміку розцінок.

Серед круп найбільше подорожчало пшоно. Середня ціна за кілограм у листопаді становила 30,40 гривні. У різних мережах вона коливалася: Auchan — 29,50 грн, Megamarket — 32,20, Metro — 29,50. Порівняно з початком місяця ціни піднялися на 2,63 гривні.

Молоко «Яготинське» 2,6% подешевшало. Середня вартість 900 мл склала 56,98 грн, тоді як на початку листопада за той же обсяг платили близько 60,98. Розбіжності між супермаркетами залишаються: Auchan — 57,90, Megamarket — 50,70, Metro — 60,32, Novus — 58,99.

Найбільш відчутне підвищення зафіксоване у огірків. Середня вартість кілограма досягла 162,05 гривні, що на 28,25 більше порівняно з початком місяця. У магазинах Auchan їх пропонують по 149,90 =, Megamarket — 181,30, Metro — 154,96.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Київській області пов’язане із сезонними коливаннями, ростом логістичних витрат та нерівномірністю поставок. Мешканцям радять порівнювати ціни у різних магазинах та планувати покупки заздалегідь, щоб мінімізувати вплив змін на щоденний бюджет.

Крім того, у Київській області також повідомляли про дефіцит продуктів. Поєднання нестачі овочів та стабільного попиту з боку роздрібних торговельних мереж створює умови для подальшого підвищення вартості.

